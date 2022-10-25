التعليم بغزة لـ "فلسطين اليوم": تعليق دوام المدارس بدءاً من الساعة 12 ظهراً وتأجيل الامتحانات ليوم الخميس

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، عن تعليق الدوام المدرسي بدءاً من الساعة الـ 12 ظهراً، حتى نهاية الدوام، حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله بالضفة المحتلة فجراً.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة أحمد النجار في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه تقرر تعليق الدوام في المدارس بدءاً من الساعة الثانية عشر، وتأجيل الامتحانات المقررة اليوم حتى يوم الخميس المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الثلاثاء 25/10/2022 عن ارتفاع أعداد الشهداء في مدينتي نابلس ورام الله لستة، بينهم قياديين في كتيبة عرين الأسود، بعد عملية "إسرائيلية" واسعة في البلدة القديمة في مدينة نابلس فجرا.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس هم: وديع صبيح حوح (31 عاما)، وحمدي صبيح رمزي (30 عاما)، وعلي خالد عمر عنتر (26 عاما)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 عاما)، ومشعل زاهي بغدادي (27 عاما) الذي استشهد متأثرا بجراحه.

وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش في بيان لفصائل العمل الوطني والإسلامي، عن إضراب شامل في قطاع غزة بدءاً من الساعة 12 ظهر اليوم ويشمل ذلك إغلاق المحال التجارية والمرافق الحكومية.