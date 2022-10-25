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بالصور : دمار كبير في نابلس بعد العدوان "الإسرائيلي" الليلة الماضية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:08 ص
25 أكتوبر 2022
بالصور : دمار كبير في نابلس بعد العدوان "الإسرائيلي" الليلة الماضية
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