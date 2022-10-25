جيش الاحتلال يكــشف عن فشل عملية كبيرة لجيشه في نابلس!

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء 25/10/2022، عن فشل عملية كبيرة لجيش الاحتلال في مدينة نابلس الليلة.

وقال مراسل موقع حدشوت بيتاخون العبري:" أجهزة الأمن الفلسطينية أحبطت عملية كبيرة وسط نابلس أشرف عليها رئيس وزراء كيان الاحتلال يائير لابيد بنفسه ، بحضور رئيس "الشاباك" ووزير الحرب غانتس وقائد "المنطقة الوسطى".

وذكر المراسل : " تم التخُطِطَ لعملية اغتيال بشكل دقيق الليلة بنابلس لأحد قادة "عرين الأسود " ، ولكن عناصر من السلطة الفلسطينية قلبوا الأمر إلى كارثة، وواجهت قواتنا عدداً كبيراً من المسلحين في أكثر من منطقة داخل نابلس لعدة ساعات".

وقالت القناة 14 العبرية: "إن ما دفع الجيش لتنفيذ عملية عسكرية موسعة في نابلس هو عدم استجابة السلطة الفلسطينية لمواجهة مجموعة "عرين الأسود".

ويشار الى ان قوات الاحتلال شنت الليلة الماضية هجوماً مباغتاً في نابلس استهدف المقاومة وعرين الأسود مما أدى لاستشهاد 5 مواطنين بينهم اثنين من قادة عرين الأسود ، وإصابة 22 أخرين بينهم حالات خطيرة .