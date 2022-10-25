"مهجة القدس": الأسير المجاهد سامح الشوبكي يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد سامح سمير محمد الشوبكي (42 عامًا) من مدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة؛ أنهى تسعة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 25/10/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد بالإضافة إلى سبعة عشر عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للسرايا ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير سامح الشوبكي ولد بتاريخ 04/12/1980؛ وهو أعزب، وهو أحد قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني وأحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال لدورة م 2021/2023م؛ ويقبع حاليًا في سجن رامون.

