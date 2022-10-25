مصدر في المقاومة يحذر مقاومي نابلس وجنين من هذه الثغرة الأمنية الخطيرة

حذرت مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء 25-10-2022، المقاومين في الضفة الغربية المحتلة من ثغرة أمنية خطيرة قد يستغلها الاحتلال لتصفية عناصرها.

وقالت المصادر الأمنية في المقاومة خلال حديث خاص لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"إن قوات العدو الصهيوني يستغل الثغرة التي يغفل عنها المقاومون في الضفة وهي استخدام المركبات "السيارات والدرجات النارية في تنقلهم .

وأضافت المصادر:"من خلال ملاحظتنا وتقييمنا للأحداث الأخيرة فإن الاحتلال استطاع استهداف سيارة بواسطة طائرات يستقلها مجموعة من قادة مجموعات عرين الأسود وأدى ذلك لاستشهاد القائد وديع الحوح".

وتابعت المصادر في المقاومة:" الاحتلال يعمل على اصطياد مقاومي الضفة المحتلة من خلال استقلالهم لهذه المركبات، وشددت على ضرورة الابتعاد عن استخدام أي نوع منها في تحركاتهم".

وأوضحت المصادر، هذا الأمر حدث مع عدد من المقاومين فجر الجمعة في مدينة جنين وأدى لاستشهاد المقاوم صلاح بريكي من كتيبة جنين خلال قيادته لدراجة نارية، كما حصل حادث مشابه من خلال استخدام الاحتلال لدراجة نارية مفخخة من استهداف القائد في مجموعات عرين الأسود تامر الكيلاني في نابلس".

ونوهت، يجب على كافة المقاومين اتخاذ كافة التدابير الأمنية والابتعاد عن استخدام السيارات ووسائل التنقل و"الاتصالات" تجنباً للاستهداف المباشر من قوات الاحتلال.

وكانت أفادت مصادر أمنية، أنه لأول مرة منذ سنوات وبشكل رسمي تمت عملية استهداف سيارة من طائرة استطلاع في مدينة نابلس

وبدوره قال الهلال الأحمر الفلسطيني :"تم انتشال جثة لشهيد من المركبة التي تعرضت للانفجار في رأس العين".