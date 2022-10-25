سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى تعلنان مسؤوليتهما استهداف حاجز الجلمة الاحتلالي

أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين وكتائب شهداء الأقصى - لواء الشهداء، في تصريح مقتضب تابعته"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،

مسؤوليتهما عن استهداف حاجز الجلمة الاحتلالي بالرصاص والعبوات المتفجرة

وقالت السرايا :" بعون الله وقوته نعلن في سرايا القدس - كتيبة جنين، وكتائب شهداء الأقصى - لواء الشهداء، عن تمكن مقاومينا الأبطال من مهاجمة حاجز الجلمة الاحتلالي بالرصاص والعبوات المتفجرة، وانسحابهم بسلام تحفهم رعاية الرحمن".

وأضافت:" أن هذه العملية جاءت ردا أوليا على العدوان الصهيوني الذي يستهدف أهلنا وشعبنا في مدينة نابلس"، مؤكدة أن هذه العملية جاءت ردا أوليا على العدوان الصهيوني الذي يستهدف أهلنا وشعبنا في مدينة نابلس.

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم



أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.



بعون الله وقوته نعلن في سرايا القدس - كتيبة جنين، وكتائب شهداء الاقصى - لواء الشهداء، عن تمكن مقاومينا الأبطال من مهاجمة حاجز الجلمة الاحتلالي بالرصاص والعبوات المتفجرة، وانسحابهم بسلام تحفهم رعاية الرحمن.



إن هذه العملية جاءت ردآ أوليآ على العدوان الصهيوني الذي يستهدف أهلنا وشعبنا في مدينة نابلس.



نؤكد أن مجاهدينا ومقاومينا الأبطال لن يقفوا مكتوفي الايدي أمام ما يجري من عدوان همجي بحق إخواننا في نابلس.



نحذر الاحتلال الصهيوني وجنوده ومستوطنيه، أنه سيدفع ثمن جرائمه بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا غاليآ، وأن رصاص الانتقام لن يتوقف أمام بشاعة المحتل.



قتالنا ماض حتى القدس



وإنه لجهادٌ نصر أو استشهاد



*إخوانكم في كتيبة جنين - سرايا القدس وكتائب شهداء الاقصى - لواء الشهداء*



*الثلاثاء 25 تشرين أول/ أكتوبر 2022م*