غضب شعبي بعد لقاء تطبيعي جمع الفنانة البحرينية شيماء سبت مع السفير "الإسرائيلي" بالمنامة

لا ينفكّ البحرينيّون عن التوقّف عند المواقف الوطنيّة، والإشادة بها كما فعلوا مع وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مُشيدين بموقفها رفض مُصافحة السفير الإسرائيلي، ويُشعلون المنّصات تضامناً، وإعجاباً، ولأيّام.

وكما يصدحون بإعجابهم بالمواقف الوطنيّة، لا يُلاقون إحراجاً أيضاً بالتعبير عن غضبهم، وامتعاضهم، من المُطبّعين، ومواقفهم المُخزية، حتى وإن كانت حُكومتهم طبّعت، وفتحت سفارة دولة الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، وتُقيل كما فعلت مع الوزيرة السابقة الشيخة مي من مناصبهم، كل الرافضين للتطبيع.

الفنانة البحرينيّة شيماء سبت، تعرّضت لنقمة البحرينيين، وغضبهم حينما جرى نشر صورة لها تجمعها مع السفير الإسرائيلي في المنامة إيتان نيه، وذلك عبر حسابه في “تويتر”، بالإضافة إلى صورة تجمعه مع مجموعة من الفنانين البحرينيين، وأعرب من خلالها عن سعادته بهذا الاستقبال.

وعلّق سفير دولة الاحتلال قائلاً: “جمعة رائعة في المنامة مع أصدقائنا البحرينيين، استضافها أمل ومالكوي، بالإضافة إلى وحيد وجورج ميدلتون، والممثلة “البحرينيّة الشّهيرة شيماء سبت”.

ويبدو أن السفير الإسرائيلي، قد ورّط الفنانة كعادة دولته المُحتلّة سبت بنشره هذه الصّورة التي جمعته بها شخصيّاً، إلى جانب البقيّة الذين حضروا الجلسة، فيما يبدو أن جميع الحاضرين ظهروا في غاية السّعادة، وهُم يجتمعون، ويُصافحون سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعبّر نشطاء بحرينيون عن غضبهم من حضور شيماء سبت في حضرة السفير الإسرائيلي، بل وظُهورها بالصّورة الجماعيّة، وهي تُصافحه بحرارة، وكأنّه أحد أقاربها المُحبّبين إلى قلبها، ووصفوها بالمُطبّعة.

شيماء سبت من جهتها، لم تنشر هذه الصّور على حسابها فهي لعلّها أرادت تجنّب الانتقادات الشعبيّة لها، ولكن صور السفير فضحت تواجدها معه، وهي لعلّها لم تُفاخر بفِعلتها كما يفعل نجوم التطبيع، ولكن هذا بحسب مُعلّقين لا يغفر ذنبها التطبيعي.

وطالب نشطاء شركات الإنتاج الكويتيّة، بفرض مُقاطعة على الفنانة المذكورة، ومنعها من المُشاركة في الأعمال الدراميّة التي يجرى إنتاجها في الكويت لتطبيعها، حيث الكويت لا تزال مُنطَلقاً للأعمال الدراميّة الخليجيّة، ويُسجّل شعبها، وحُكومتها مواقف صارمة بخُصوص رفض التطبيع، وكانت شيماء سبت قد شاركت بالعديد من الأعمال الدراميّة الكويتيّة.

ويُشار إلى أن إسرائيل أعلنت عن افتتاح سفارة لها في البحرين، في سياق ما يُسمّى باتفاقيّة السّلام الإبراهيميّة بين إسرائيل والبحرين والإمارات المُبرَمة في 11 سبتمبر 2022، والتي تمّت برعاية الرئيس الأمريكي السّابق دونالد ترامب وسط رفض شعبي بحريني واسع للإجراء.

والتزمت الفنانة شيماء سبت الصّمت حتى كتابة هذه السّطور، فيما تُواصل الترويج لمُسلسلها الجديد عبر حساباتها التواصليّة.

A wonderful Friday afternoon in Manama with our Bahraini friends: Amal, Malique, our host. Waheed, George Middleton, and the famous Bahraini actress @shaimasabt pic.twitter.com/0URkZWIqJU