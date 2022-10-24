غوارديولا: هالاند قادر على تحطيم أرقام صلاح

أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند، قادر على تحطيم الأرقام القياسية للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في "البريميرليغ".

وانضم النجم إرلينغ هالاند لصفوف مانشستر سيتي، مطلع الموسم الجاري، قادما من فريق بروسيا دورتموند الألماني.

وقال غوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "إذا استمر هالاند على هذا الأداء القوي والمعدل التهديفي سيتخطى الرقم القياسي، ولكن في كرة القدم يمكنك أن تسجل في مباراة ثم تتوقف عن التسجيل في المباراة التالية".

ويعتبر محمد صلاح صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بنظام الـ38 مباراة، برصيد 32 هدفا، كما حصد جائزة هداف الدوري 3 مرات.

وأضاف غوارديولا: "هالاند سعيد بانتصارات الفريق، وكذلك يحزن عند حدوث العكس، كل المهاجمين الذين رأيتهم في حياتي مثل صامويل إيتو، ديفيد فيا، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، وسرخيو أغويرو، كان لديهم طموح لا يصدق لتسجيل الكثير من الأهداف، هذا أمر طبيعي".

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 17 هدفا حتى الآن.

وعن فترة النجم النرويجي في بوروسيا دورتموند، قال غوارديولا: "الفترة التي تواجد فيها هالاند في دورتموند ساعدته بسبب المدرب واللاعبين الذين تواجد معهم".

وشارك إرلينغ هالاند في 89 مباراة بقميص بروسيا دورتموند، وسجل خلالها 86 هدفا، وصنع 23 لزملائه.

واختتم بيب غوارديولا تصريحاته عن هالاند، قائلا: "أتمنى أن يصبح لاعبا أفضل في السنوات المقبلة بفضل زملائه هنا".