سان جيرمان يرد رسميا على تسريب عقد مبابي

أصدر نادي باريس سان جيرمان بيانا رسميا للتعليق على تسريب عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي.



وذكر سان جيرمان في بيانه "عقب المقال المثير الذي نشر أمس عن النادي وأحد لاعبيه، ننفي هذه القصة والتفاصيل المزعومة".



وأضاف "ينفى النادي هذه القصة لأنها جاءت قبل ساعات قليلة من مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا، لكن النادي لن ينساق لإبداء المزيد من التعليقات".



وأردف "الجميع في النادي يركز بإيجابية على مباراة دوري الأبطال المقبلة التي ستقام غدا".

وذكرت صحيفة "لو باريزيان"، أمس الأحد، أن مبابي وقع عقدا يمتد حتى صيف 2025، يعد الأغلى في التاريخ لأي رياضي، إذ سيربح بموجبه 630 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة أن "العقد فعليا يمتد لموسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث بشرط موافقة مبابي".



ولفتت إلى أن العقد لم يتضمن أي بند يتعلق بالألقاب أو الجوائز الفردية، مثل دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.



وبينت أن "الراتب الشهري لكيليان مبابي تضاعف 3 مرات، ليصل إلى 6 ملايين يورو (2.7 مليون يورو خالصة الضرائب)".



كما سيحصل المهاجم الفرنسي على مكافأة توقيع قيمتها 180 مليون يورو، على 3 أقساط مستحقة بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل، على أن ينال مبابي المبلغ كاملا "في حال رحيله قبل انتهاء العقد".



ووفقا للصحيفة "خصص سان جيرمان أيضا مكافأة ولاء للدولي الفرنسي، بقيمة 70 مليون يورو، سيحصل عليها صيف العام المقبل في حال استمراره مع الفريق، وستزيد 10 ملايين يورو عن كل موسم يقضيه مع بي إس جي".



وختمت "لو باريزيان" تقريرها بأن "مبابي سيحصل على 45% من إجمالي هذه الأموال، بعد خصم الضرائب"، مؤكدة أن عقده يمثل ربع ميزانية النادي الباريسي.