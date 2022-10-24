جيش الاحتلال يعترف بسرقة 30 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في عملية سطو واسعة النطاق، أدت لسرقة 30 ألف رصاصة من قاعدة سدية تايمان العسكرية جنوب فلسطين المحتلة.

ونقل موقع واللا العبري، عن مسؤول في جيش الاحتلال، إن "عملية السطو كانت يوم الأربعاء الماضي، وتُشابه العمليات العسكرية".

ورأى المسؤول أن "اللصوص" درسوا جيداً الإجراءات الأمنية في القاعدة قبل الاقتحام، نتيجة التراخي الأمني.

وأضاف أن "ما يقلقني هو تمكنهم من اقتحام المكان، وتحديد موقع المخبأ الدقيق للأسلحة، وإزاحة النوافذ دون أن يسمع أحد، والدخول دون إزعاج، وتحميل الذخيرة الذي استغرق وقتا".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، الجمعة، عن حادثة أمنية وقعت داخل قاعدة عسكرية جنوب "إسرائيل".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى سرقة ذخائر عسكرية كبيرة من قاعدة عسكرية جنوب "إسرائيل"، وتجري تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.