معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيغ.. تشكيلة ريال مدريد ضد لايبزيغ دوري أبطال أوروبا، تنطلق غدا مباريات دوري أبطال أوروبا، في دوري المجموعات، إذ يلتقي فريقا ريال مدريد الإسباني ضد نظيره لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا، في مباراة تحصيل حاصل للريال الذي تأهل رسميا للدور المقبل، إلا إنها تعتبر مهمة للنادي الألماني الذي سيقاتل من أجل التأهل لدور الـ 16 من البطولة الأكبر على مستوى أوروبا، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء 24 أكتوبر 2022، على ملعب ريد بول ارينا، معقل الفريق الألماني، وسيحرص الفريق الألماني على الثأر من الملكي الذي تفوق عليه في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل.

من هو معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيغ

عشاق كرة القدم ينتظرون بدء مباراة ريال مدريد ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، ويبحثون الآن عن، معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيغ.. تشكيلة ريال مدريد ضد لايبزيغ دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف معلب ريد بول ارينا المباراة بين الريال ولايبزيغ، حيث من المتوقع أن يعلق على المباراة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، أجبنا على هذا السؤال لأننا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على يقين أن أنصار كرة القدم، تبحث من الآن عن، من هو معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيغ.

تحديد اسم معلق ريال مدريد ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا

ويهتم عشاق كرة القدم في البحث عن، تحديد اسم معلق ريال مدريد ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، حيث يحافظ حامل لقب النسخة الماضية ريال مدريد على صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 برصيد 10 نقاط، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف أر بي لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، حيث سيشهد ملعب ريد بول أرينا مباراة نارية من العيار الثقيل، كونها مسألة تأهل أو لا بالنسبة للفريق الألماني.

تشكيلة ريال مدريد ضد لايبزيغ دوري أبطال أوروبا

التقارير الصادرة من المحيط المدريدي تفيد بأن المدير الفني للريال كارلو أنشيلوتي لن يقوم باستدعاء الثناي لوكا مودريتش وكريم بنزيما للمباراة المقبلة ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، ومع هذه الغيابات فإن عشاق الملكي يبحثون عن، تشكيلة ريال مدريد ضد لايبزيغ دوري أبطال أوروبا، حراسة المرمى: تيبو كورتوا، دفاع الملكي: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، أنطونيو رودريجو (ناتشو)، داني كارفاخال (فيرلاند ميندي)، خط الوسط: اسينسيو، أوريلين تشواميني، توني كروس (كامافينغا)، مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، فالفيردي، هذه التشكيلة متوقعة لكن غدا قبل انطلاق المباراة بساعة تقريبا يعلن المدير الفني عن التشكيلة الرسمية لفريقه، وبهذا نكون قد نشرنا لكم، معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيغ.. تشكيلة ريال مدريد ضد لايبزيغ دوري أبطال أوروبا.