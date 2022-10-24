أسير من جنين يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد عيد محمد عيد حمور (27 عامًا) من بلدة جبع بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 22 شهر و17 يوم.

وأوضحت المهجة، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 05/12/2020م، ووجهت له محكمة الاحتلال عدة تهم من بينها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة ومتفجرة تجاه قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جديرٌ بالذكر، أن الأسير المحرر عيد حمور ولد بتاريخ 09/12/1995م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتهـا تــقـدمت مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئـة القـلبية الـحـارة من الأسـيـر المحررعيد حمور وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال.