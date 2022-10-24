التنمية بغزة توضح لـ "فلسطين اليوم" حقيقة الأخبار المتداولة بشأن صرف المنحة القطرية اليوم

نفت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، صباح اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية المحلية حول تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر أكتوبر 2022.

وقالت الكحلوت في تصريحات لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لم أدلِ بأي تصريحات بشأن تحديد موعد صرف المنحة القطرية، وما تم تداوله عارياً عن الصحة، مضيفة: "الموضوع كاملاً لدى اللجنة القطرية لإعادة ‘مار قطاع غزة فقط".

وأشارت إلى أن اللجنة القطرية، هي الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية، مضيفة: "حتى لو كان لدينا علم بموعد الإعلان عن صرف البـ 100 دولار، إلا أنه وفق الاتفاق المبرم بيننا فإن الإعلان يتم عبر اللجنة القطرية، وليس الوزارة".

وكانت مواقع إخبارية محلية، قد تداولت مساء أمس، على لسان المتحدة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت، بأن الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار سيكون صباح اليوم السبت.

وفي العادة تصرف المنحة القطرية 100 دولار لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة، بعد أن يتم الإعلان عن آلية وتفاصيل الصرف من اللجنة القطرية، أو عبر تصريح من السفير القطري محمد العمادي.