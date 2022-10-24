هيئة الأسرى : الوضع الصحي للأسير عزمي عبد الرحمن أخذه بالاستقرار وبحاجة رعاية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:55 ص
24 أكتوبر 2022
معتقل
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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين  أن الوضع الصحي للأسير  عزمي أحمد عبد الرحمن من بلدة سلواد قضاء مدينة رام الله  أخذه بالاستقرار ، وما يزال بحاجة إلى رعاية طبية لمتابعة وضعه الصحي .

وأوضحت الهيئة  أن  عبد الرحمن  قد  أصيب بقدميه   بعد أن أطلق عليه جيش الاحتلال عدة رصاصات لحظة اعتقاله  من منزله ، وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح .

وتابعت الهيئة بأنه تم نقل الأسير  بعد الإصابة إلى مستشفى "تشعاري تصيدك " وأجريت له عملية  ومكث بالمستشفى 8 أيام ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الرملة حيث ما زال يتواجد  هناك .وبينت الهيئة أن تم وضع بلاتين في قدميه ويتنقل على  "عكازات"  لأن  المصاب   لا يستطيع المشي على قدميه لمدة شهرين حسب ما أفاد به الأطباء المشرفون على حالته   .

جاء ذلك خلال زيارة محامي الهيئة  الأستاذ  فواز الشلودي لعدد من الأسرى   إلى  " عيادة سجن الرملة" .

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