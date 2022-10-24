معلومات جديدة من السفارة الفلسطينية بعد غرق سفينة الهجرة بتونس… أسماء من تم انتشالهم حتى اللحظة

كشفت مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين 24/10/2022، في سفارة فلسطين في تونس، عن بعض ما توفر من معلومات حول حادثة غرق قارب مهاجرين من غزة قبالة سواحل تونس.

وقالت المصادر أن الجمهورية التونسية تتابع بشكل ميداني مع السلطات التونسية المختصة للتأكد من هوية الجثامين التي عرف منها حتى اللحظة سبعة شبان منهم شقيقان وأربعة من عائلة واحدة وهم:

محمد يوسف علي قشطة

ماهر طلال الشاعر

محمد طلال الشاعر

يونس حيدر الشاعر

سامي منصور الشاعر

مقبل مجدي عاشور (البنا)

آدم محمد شعت

وبينت المصادر أن السفارة ستعلن عن كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بهوية أي جثامين حين توفرها والتأكد منها، أو أية معلومات عن وجود جثث أخرى أو أسماء جدد لمفقودين.