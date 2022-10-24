"مهجة القدس": الأسير المقدسي ضياء مطر يدخل عامه (16) في سجون الاحتلال



أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المقدسي ضياء أحمد علي مطر (46 عامًا) من بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة؛ أنهى خمسة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 24/10/2007م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد، بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، وينتمي لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير ضياء مطر ولد بتاريخ 01/10/1976م؛ وهو متزوج ولديه أربعة من الأبناء، ويقبع حاليًا في سجن رامون.