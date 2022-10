مشاهدة مباراة ارسنال وساوثهامتون بث مباشر اليوم يلا شوت.. شاهد بث مباشر مباراة ارسنال وساوثهامتون الآن الفجر الجديد، لاعبو أرسنال يمرون بنشوة انتصارات وأداء جيدا لم يشاهده متابع كرة القدم منذ سنوات، حيث إن مدربهم الإسباني ارتيريا عالج كافة الخطوط الضعيفة وأقدم على تدعيمها بلاعبين جيدين، وذلك بعد عدة تعاقدات مهمة أبرزها البرازيلي خيسوس من نادي مانشستر سيتي، ومن المقرر أن يلعب نادي أرسنال مباراة اليوم ضد نظيره ساوثهامتون في تمام الساعة الرابعة بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة من عصر اليوم الأحد 13 أكتوبر 2022، ضمن مباراة الذهاب في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 على ملعب سينت ماري.

وتنطلق بعد ساعات قليلة من الآن مباراة الأرسنال ضد ساوثهامتون في الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يبحث المشاهد الآن عن، مشاهدة مباراة ارسنال وساوثهامتون بث مباشر اليوم يلا شوت.. شاهد بث مباشر مباراة ارسنال وساوثهامتون الآن الفجر الجديد، والتي من المقرر أن تنطلق المباراة الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد، إذ أن هذه المباراة تجذب مئات الآلاف من جمهور كرة القدم على مستوى القارة الأوروبية، والعالم أجمع، ويضع لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة ماتش ارسنال اليوم بث مباشر يوتيوب، فالكثير من المواقع الرياضية المختصة تبث المباراة بجودة عالية ودون تقطيع.

لمشاهدة المباراة اضغط هنا

