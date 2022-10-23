"لابيد": أحبطنا 370 عملية فدائية بالضفة ولابوادر لانتفاضة جديدة و"بن غفير" رجل عصابات

أكد رئيس حكومة الاحتلال "يائير لابيد"، اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022، أنهم أحبطوا 370 عملية فدائية من مدن وقرى الضفة المحتلة، خلال الأشهر القليلة الماضية.

واستبعد "لابيد" في مقابلة مع صحيفة "يديعون احرنوت" العربية، اندلاع انتفاضة جديدة في الأراضي المحتلة، قائلا: " لا أعتقد أن هناك بوادر انتفاضة، وإذا كان هناك سنتولى الأمر"، على حد زعمه.

وفي سياق متصل، أبدى "لابيد" خشيته من سيناريو يشكك فيه حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس المعارضة "بنيامين نتنياهو" إذا لم يفز الأخير في الانتخابات المقبلة، مبيناً أنه لن يتشارك مع نتنياهو في أي حكومة قادمة.

وشدد رئيس حكومة الاحتلال، على أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير رجل خطير جداً، متهماً إياه بأنه يدير ميليشيات تهاجم جنود جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن ما يشغلهم في حرب روسيا وأوكرانيا، هو العلاقة بين الروس والإيرانيين، معتبراً أن علاقتهم خطيرة جداً وعليهم، وسيتحركون لمنع طهران من توسيع وتمدد قوتها.

وتشهد مدن الضفة المحتلة تصاعداً متواصلاً في العمل المقاوم، رداً على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين.