الصليب الأحمر يُبلغ هيئة الأسرى استئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون ابتداء من يوم غد

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد 23/10/2022 ، أن الصليب الأحمر أبلغهم بقرار الاحتلال عودة استئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون ابتداءً من يوم غد .

وقالت هيئة الأسرى إن زيارات أهالي الأسرى ستبدأ غدا إلى سجن ريمون .

وكانت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت أعلنت الثلاثاء الماضي، عن إلغاء زيارات أهالي الأسرى للسجون حتى إشعار آخر.

وأفادت زقوت في تصريحات سابقة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مصلحة السجون الإسرائيلية قررت بإلغاء جميع الزيارات العائلية من الضفة الغربية وغزة إلى السجون الإسرائيلية كافة حتى إشعار آخر.

ولم تحدد مصلحة السجون – وفق زقوت- موعداً لاستئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون، كما لم تذكر سبب إلغاء الزيارات.