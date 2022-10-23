الاحتلال يرفع حالة التأهب إلى "الدرجة القصوى" في كافة مدن الضفة

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد، رفع حالة التأهب إلى "الدرجة القصوى" في كافة مدن الضفة الغربية.

وقالت القناة 14 العبرية، إن ما تسمى بالمؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" رفعت درجة التأهب إلى الدرجة القصوى، للتصدي لموجة من الرد المتوقع من الجانب الفلسطيني، في أعقاب اغتيال تامر الكيلاني"، أحد قياديي مجموعات "عرين الأسود" (مجموعات مقاومة في نابلس شمال الضفة).

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" فجر اليوم الأحد، استشهاد أحد قيادييها بعملية اغتيال إسرائيلية في نابلس.

ونعت المجموعات شهيدها الكيلاني، واصفة إياه بأنه من "أشرس مقاتليها"، متوعدة الاحتلال برد قاس وموجع.

وبثت المجموعات شريط فيديو يظهر لحظة وضع الدراجة من قبل عميل تابع للاحتلال، كما يظهر شريط آخر لحظة انفجار الدراجة عند مرور الشهيد الكيلاني بالقرب منها .