الشعبية وجناحها العسكري تنعيان الشهيد كيلاني وتؤكد انه أحد قادة مجموعات عرين الأسود في نابلس

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين وجناحها العسكري كتائب الشهيد أبو علي مصطفى اليوم الأحد 23/10/2022 ، بمزيدٍ من الإصرار والصمود، والفخر والاعتزاز الشهيد البطل والأسير المحرر الرفيق المقاتل تامر كيلاني (أبو يامن) 33 عاماً.

وقالت الشعبية ان الرفيق تامر هو أحد قادة مجموعات عرين الأسود في مدينة نابلس، وارتقى فجر اليوم إثر عملية اغتيال جبانة بالبلدة القديمة.

واعتبرت ان رفيقنا المغوار كيلاني سطّر بطولاته عبر صولات وجولات في ميادين النضال والمواجهة، حيث كان رفيقنا المناضل في طليعة المشتبكين مع الاحتلال، وأحد أشرس مقاومي البلدة القديمة وأسدًا من أسود عرينها.

واوضحت الجبهة ان الشهيد انتمى إلى صفوف الجبهة الشعبية مبكرًا وكان دائمًا في طليعة الأنشطة والفعاليات وبشكل خاص فعاليات الاسناد للأسرى والمواجهة مع الاحتلال، ليواجه فيما بعد الاعتقال بصلابة وصمود ليتحرر أكثر اقدامًا وإصرارًا على المضي قدمًا في نهج النضال والمقاومة.