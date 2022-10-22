ريال مدريد يعلن إصابة بنزيما

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، عن إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما، كان قد تعرض لها أمس في التدريبات.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، اليوم السبت،:” اظهرت الفحوصات التي أجريت على كريم بنزيما من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنه يعاني من إرهاق عضلي في عضلة الفخذ في ساقه اليسرى”.

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب اللاعب بالتحديد عن الفريق، ولكن وفقاً لعدة تقارير فإن اللاعب سيغيب عن مواجهة إشبيلية الليلة ومواجهة لايبزيج بدوري الأبطال.

وغاب بنزيما عن عدة مباريات لريال مدريد بسبب الإصابة، وعاد مؤخراً الى تشكيلة الفريق.