بالفيديو والصور قتلى و جرحى بحادث طرق في الهند

لقي 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 40 بجروح، بعد اصطدام حافلة بشاحنة في منطقة سوهاجي الجبلية بريوا في ماديا براديش الهندية.

وكانت الحافلة في طريقها إلى جوراخبور في أوتار براديش قادمة من حيدر أباد في ولاية أندرا براديش.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا تي في نيوز"، فإن بين المصابين أشخاص يعانون من جروح خطيرة، وقد نقلوا إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

وحسبما ذكرت الشرطة المحلية، فإن الحافلة ارتطمت بالشاحنة، الأمر الذي جعل العربة التي كانت خلفها تصطدم بها. Horrific accident: 15 killed around 40 injured as bus collides with truck in Rewa https://t.co/mhjCZYjs69 #BusAccident #Collides #MadhyaPradesh #15killed #Gorakhpur #Hyderabad #Rewa #Accident pic.twitter.com/wdVEoteH87 — Daily Times India (@dti_news) October 22, 2022

Madhya Pradesh | 14 dead, 40 injured in a collision between a bus and trolley near Suhagi Hills in Rewa. The bus was going from Hyderabad to Gorakhpur. All people on the bus are reportedly residents of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/cwN2MUCB7O