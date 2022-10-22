مسؤول "إسرائيلي": استقالة رئيس الوزراء البريطاني يُضر بالصادرات "الإسرائيلية"

قال الممثل الاقتصادي لكيان الاحتلال في المملكة المتحدة البريطانية عوفر فورير :" إن استقالة رئيس الوزراء البريطاني والتطورات الاقتصادية قد تضر بصادرات إسرائيل إليها".

وأضاف فورير لـصحيفة "معاريف" العبرية: "لا يتوقع أن تؤدي التغييرات السياسية إلى تغيير عام في التجارة الثنائية بين البلدين".

وتابع: "إذا كانت هذه هي الزيادة الكبيرة في التضخم في المملكة المتحدة، والتي تبلغ 10.1٪، فإن انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني سيقلل من الواردات التي ستتأثر سلبًا بالانخفاض المتوقع في القوة الشرائية".

وأوضح المسؤول، أنه من المتوقع حدوث بعض الضرر لصادرات كيان الاحتلال الإسرائيلي من البضائع إلى بريطانيا