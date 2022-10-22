الداخل المحتل: إصابة خطيرة لشاب بجريمة طعن في "جسر الزرقاء"

أصيب شاب، يبلغ 25 عاماً من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة وغير مستقرة من جراء تعرضه لجريمة طعن في بلدة جسر الزرقاء في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأفاد المتحدث باسم ما تسمى بـ "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغاً، الساعة 22:28، حول مصاب في حادث عنف بجسر الزرقاء، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة وغير مستقر.".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وتشهد جسر الزرقاء تصاعداً في العنف والجريمة في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة الآخذة بالاستفحال في المجتمع العربي.

وكان آخر الضحايا في جسر الزرقاء الفتى وليد شهاب (14 عاماً) الذي توفي، الثلاثاء، متأثراً بجروحه بعد تعرضه لإطلاق نار وهو داخل مطعم في البلدة.

وفي يوم 10 أكتوبر الجاري، قتل الشاب جلال عماش (17 عاماً) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل محل تجاري.