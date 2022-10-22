قوات الاحتلال تغلق العديد من الطرق في قرية دير شرف شرق نابلس

أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، العديد من الطرق في قرية دير شرف شرق مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، قامت بإغلاق بعض الطرق في ديرشرف من الجهة الشمالية الغربية باتجاه جنين، مع استمرار تواجد قناصة الاحتلال على مفترق دير شرف غرب نابلس".

ويُشار إلى أن مدينة نابلس تشهد حصاراً للأسبوع الثاني على التوالي في ظل عمليات إغلاق طرق وتضييق على حركة المواطنين على كافة مداخل المدينة في محاولة لوقف العمليات الفدائية التي ينفذها المقاومون والتي أوقعت العديد من القتلى في صفوف الاحتلال.