موعد شهر رمضان 2023 فلكياً، يعتبر شهر رمضان المبارك من أفضل الشهور و أهمها، حيث ينتظر المسلمون بشوق كبير موعد حلول شهر رمضان المبارك 2023، لا سيما أن في شهر رمضان يتضاعف الأجر و يتنافس المسلمون على الطاعات و الإكثار من عمل الخير تقرباً الى الله، و طلباً للعفو و الرحمة و العتق من النار، و الفوز بحسنات مضاعفة، و في هذه المقالة نوضح لكم موعد شهر رمضان المبارك 2023 فلكياً.

موعد شهر رمضان 2023 فلكياً

وفقاً للحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان 2023 سيكون يوم 23 أو 24 مارس من عام 2023.

تؤكد الحسابات الفلكية أن يوم 23 مارس سيكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 2023، و لكن ذلك يعتمد على ما تقرره الرؤية الشرعية للهلال.

موعد عيد الفطر 2023 سيكون يوم 21 أو 22 من أبريل 2023، وفقاً للحسابات الفلكية.





فضل شهر رمضان المبارك

1- شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة.

2- شهر رمضان وصيامه يكفر الذنوب.

3- العمرة في رمضان ثوابها مضاعف.

4- شهر رمضان فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

5- ثواب صلاة التراويح في رمضان : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ".

6- شهر رمضان شهر الجود : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان.

7- الصدقة في رمضان مضاعفة، فأفضل الصدقة صدقة رمضان.

8- الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان : عن عائشة رضي الله عنها ، - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله)).

9- قراءة القرآن له أجر مضاعف : فمن قرأَ حرفاً من كتاب اللَّه فله به حسنةٌ والحسنة بعشرِ أَمثالها.

10- السحور في رمضان: عن أنس ابن مالك رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تسحروا فإن في السحور بركة)) رواه البخاري ومسلم.