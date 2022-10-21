كم تبلغ ثروة البرازيلي نيمار؟

يعتبر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أهم نجوم كرة القدم في العالم، لكنه بالرغم من ذلك يمتلك ثروة متواضعة مقارنة ببعض نجوم الرياضة والساحرة المستديرة.

واكتسب نيمار أموالا كثيرة من لعب كرة القدم خلال مسيرته التي بدأت من سانتوس البرازيلي مروراً ببرشلونة الإسباني ووصولاً لباريس سان جيرمان الفريق الفرنسي.

كم تبلغ ثروة نيمار؟

يقول موقع "wealthygorilla" المتخصص في التقارير الخاصة بثروات المشاهير أن نيمار دا سيلفا في أكتوبر/تشرين الأول 2022 يمتلك ثروة تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ متواضع بالمقارنة ببعض نجوم كرة القدم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكليان مبابي.

نيمار جاء في المركز الرابع في قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية الشهيرة لنجوم كرة القدم الأعلى أجراً في 2022، براتب يصل إلى 95 مليون دولار أمريكي، منها 70 يتحصل عليها من باريس سان جيرمان.

انتقال نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان في صيف 2017 كان بمقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ اللعبة وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب وقتها، وكان لهذا الانتقال دوراً في زيادة ثروة نيمار للضعف.

ويرتبط هداف البرازيل بعقود رعاية مع كم كبير للغاية من الشركات الكبرى، والتي تمثل علامات تجارية عالمية، في مجالات متعددة.

وتدر عقود الرعاية مع تلك الشركات الكبرى أموالاً طائلة للفتى البرازيلي ومنها على سبيل المثال شركتا إنتاج الأدوات والملابس الرياضية العالميتين، "نايكي" الأمريكية و"بوما" الألمانية، بالإضافة إلى شركة "جيليت" الأمريكية الذي وقع معها عقداً للعمل كسفير في أمريكا اللاتينية.

بالإضافة إلى هؤلاء يمتلك نيمار عقود رعاية مع سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" العالمية، وشركة "أوبو" لإنتاج الهواتف المحمولة، وشركة مشروبات الطاقة "ريد بول" و"ماستر كارد" و"EA Sports" منتجة ألعاب "فيفا" الإلكترونية الشهيرة.

يمتلك نيمار كذلك وسائل أخرى لجني الأموال، فموقعه الشخصي لا يقتصر فقط على كرة القدم، فهناك أقسام به مخصصة للثقافة والمجتمع.