استنفار إسرائيلي في جنين

استنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، قواتها، وشنت حملات تمشيط بعد إطلاق النار من قبل مقاومين تجاه حاجزي سالم غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، والجلمة في الشمال الشرقي.

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومون أطلقوا النار بغزارة وتمكنوا من الانسحاب، بينما نشر الاحتلال تعزيزات ودوريات نفذت عملية تمشيط، كما وزع الجيش قناصة في المناطق المرتفعة في سالم وقرب المعسكر ومحيطه.

واعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، إصابة 102 مواطنا خلال المواجهات التي اندلعت من قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الاحمر، أن طواقمها تعاملت مع هذه الاصابات بجروح مختلفة منها حالات اختناق في نابلس وعزون ومخيم الفوار.

من جهته، أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم، إصابة شاب بحالة حرجة جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه ببلدة الرام بالقدس.

كما أصيب فتى (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال في البطن خلال مواجهات في بلدة سعير شمال شرق الخليل.