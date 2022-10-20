أسهل طريقة لعمل الكبدة الاسكندراني في المنزل

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في المنزل بسرعة و سهولة، تعتبر الكبدة الاسكندراني من الأكلات الشعبية المحببة عند الكثير من الأشخاص، و لذلك تلقى محلات بيع الكبدة الاسكندراني اقبالاً كبيراً من قبل هؤلاء الذين يعشقون وجبة الكبدة الاسكندراني، و لذلك تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني و مكوناتها، لكي تقوم باعدادها لأفراد الأسرة بشكل نظيف و بخطوات اقتصادية.

و يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة طريقة تحضير وجبة الكبدة الاسكندراني، بمكونات سهلة و بسيطة و متوفرة بكل بيت، لذلك تابعوا أعزاتي القراء قراءة هذه المقالة حتى النهاية لكي تتعرفوا على خطوات اعداد الكبدة الاسكندراني في البيت.





طريقة اعداد الكبدة الاسكندراني في المنزل

المكونات:

نصف كيلو كبدة مقطعة مكعبات صغيرة

فصوص من الثوم المفروم

كمون مطحون

خل أبيض

ملح

فلفل أسود

ثمرة فلفل حار

زيت نباتي





طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

ضعي كمية من الزيت النباتي في المقلاة و و اضيفي اليها الثوم

قلبي الثوم حتى يذبل

اضيفي الفلفل الحار الى الثوم مع استمرار التحريك

اضيفي الخل الى الخليط ثم أضيفي الكبدة مع التقليب المستمر حتى يتغير لون الكبدة الى اللون الرمادي

ضعي التوابل الى المكونات السابقة حتى تتجانس

يتم وضع كمية صغيرة جداً من المياه الساخنة و اتركيها لمدة دقائق حتى تنضج الكبدة.

اضيفي الى الكبدة كمية صغيرة جداً من المياه الساخنة، و اتركيها لمدة دقائق على اقصى تقدير حتى تنضج الكبدة.

قدمي الكبدة ساخنة الى جانب الخبز الفينو أو السلطات و المقبلات الأخرى.