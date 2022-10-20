بدء ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 10- تفعيل رابط الاستعلام عن المنحة القطرية الآن، من المتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة في الساعات القليلة المقبلة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة، إذ تمول دولة قطر منحة نقدية قيمتها 100 دولار للأسر المتعففة من قطاع غزة، حيث بدأت بإرسال المنحة لأهالي القطاع منذ منتصف عام 2018، لكي تساعدهم ولو قليلاً في مجابهة الحصار المفروض عليهم منذ سنوات طويلة، والذي أدى إلى مفاقمة حياتهم المعيشية والاقتصادية.

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وتتجه قطر إلى تخفيف الحصار عن أهالي قطاع غزة بدفع تلك الأموال للأسر المتعففة الذين يبحثون الآن عن، بدء ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 10- تفعيل رابط الاستعلام عن المنحة القطرية الآن، فهي من المتوقع أن تبدأ بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، كما صدر عن العديد من المراقبين لهذا الملف، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد، تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار الاستعلام الحكومي، فور الإعلان عنه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





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في هذه الأوقات من كل شهر، تشرع الأمم المتحدة الت باتت تتولى ملف صرف المنحة القطرية بعد عدوان شهر مايو 2012، بإرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة، وبدرهم الأسر المتعففة يبدؤون الآن بالبحث عن، المنحة القطرية شهر 10 أكتوبر 2022 رابط الفحص، فهم يحتاجون لها في شراء مستلزمات بيوتهم أو سداد ديونهم المستحقة، كون لا مصدر دخل لهم سواها، بسبب انعدام فرص العمل في قطاع غزة.





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