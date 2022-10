ترددات القنوات الفضائية الجديدة على نايل سات الجديدة 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن جميع ترددات القنوات الفضائية، مع زيادة البحث عبر محركات البحث عنن الترددات الخاصة بالقنوات المختلفة، ومن المتعارف عليه أن القنوات الفضائية تقوم بتغيير تردداتها من اجل الوصول إلى جودة أعلى من الصوت والصورة، والبث المستمر على مدار أربعة وعشرين ساعة على أن يكون خالٍ من التقطيع والتشويش، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم ترددات القنوات الفضائية الجديدة على نايل سات الجديدة 2023.

ترددات القنوات الفضائية الجديدة على نايل سات الجديدة 2023

وهنا في هذا المقال سنقدم لكم جميع ترددات نايل سات 2023 حيث يبحث الكثير من محبي التلفاز عن ترددات القنوات على القمر الصناعي النايل سات حيث إن هذا القمر يضم مجموعة متنوعة من القنوات التليفزيونية في الوطن العربي وتحديداً القنوات المصرية مثل مجموعة قنوات النيل علي النايل سات حيث تقدم تلك القنوات مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي يتم نشرها علي تلك القنوات.

تردد جميع القنوات الفضائية على نايل سات 2023

• قناة MBC على القمر الصناعي: نايل سات

• تردده: 11470.

• معدل الترميز: 27500.

• عامل استقطاب القناة: المستوى.

• واسم القناة على ريسيفر ام بي سي.

تردد قناة دي ام سي دراما

• القمر الصناعي لهذه القناة: نايل سات.

• التردد الجديد للقناة: 11449.

• معدل ترميز القناة: 27500

• عامل الاستقطاب: المستوى

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• اسم القناة على دراما DMC.

تردد قناة الحياة

• القناة موجودة على القمر الصناعي نايل سات.

• التردد الجديد للقناة: 12207.

• الاتجاه: عمودي

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة النهار دراما

• التردد الجديد للقناة: 11488.

• القناة موجودة على القمر الصناعي: نايل سات.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح خطأ القناة: 5/6.

• اسم القناة الفضائية دراما النهار.

تردد قناة روتانا دراما

• التردد الجديد لقناة روتانا دراما: 11296

• معدل الترميز: 27500

• القمر الصناعي لهذه القناة هو نايل سات

• معامل الاستقطاب: أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• اسم القناة على الريسيفر روتانا دراما.

تردد قناة ام بي سي دراما

• تردد القناة الجديد: 11470

• القناة موجودة على القمر الصناعي: نايل سات.

• معامل الاستقطاب: عمودي.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

• معدل الترميز: 27500.

• اسم القناة على جهاز الريسيفر ام بي سي مسلسلات.

تردد قناة سما دبي

جميع ترددات نايل سات nilesat الجديدة 2023، يمكن تتبع القنوات على الترددات التالية:

• تردد قناة سما دبي الجديد: 12322

• على القمر الصناعي قناة سما دبي: نايل سات.

• معامل الاستقطاب: عمودي.

• معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

• معدل ترميز القناة: 27500

اسم القناة على جهاز الاستقبال Sama Dubai Drama HD.

ترددات قناة دي ام سي

توجد على القمر الصناعي: نايل سات.

التردد لقناة دي ام سي: . 11449

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: . أفقي

معامل الترميز هو: . 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أما الاسم الخاص بالقناة على الريسيفر هو DMC

تردد قناة سي بي سي

التردد الخاص بقناة سي بي سي: 11785

معامل الاستقطاب: . رأسي

اسم القناة على الرسيفر هو CBC

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

كما توجد القناة على القمر الصناعي: نايل سات

ترددات القنوات الاسلامية على النايل سات 2023

وهنا سنرفق لكم أبرز ترددات قنوات القرآن الكريم التي تبث على نايل سات، والقنوات التي حققت نجاحًا كبيرًا وشعبية واسعة في الوطن العربي ككل وعلى رأسها القناة المجد.

• تردد قناة المجد قرآنية 12054 / 27500 عمودي

• تعد قناة All-Majed من أفضل القنوات الدينية على النايل سات والتي تختص بتقديم القرآن الكريم كاملاً لمدة 24 ساعة العالم العربي، والقرآن الكريم كما تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية لتسهيل، بالنسبة لغير الناطقين باللغة العربية، تعتبر من أفضل القنوات الدينية على النايل سات.

جميع ترددات القنوات الدينية والقران الكريم على نايل سات 2023

تردد قناة الفتح السنة النبوية 12562 /27500 عمودي

تردد قناة الفتح الدينية 11900 /27500 عمودي

تردد قناة البصيرة 10815 /27500 أفقي

تردد قناة منهاج النبوة 10815 /27500 أفقي

تردد قناة المحبة 10815 /27500 أفقي

تردد قناة الرحمة 10873 /27500 عمودي

تردد قناة الندي 11430 /27500 عمودي

تردد قناة الناس 12054/ 27500 عمودي

تردد قناة اقرأ 12034/ 27500 أفقي

تردد قناة الرسالة 11295 /27500 أفقي

تردد قناة النور قرآنية 11411 / 27500 أفقي

تردد قناة المديح 11488 / 27500 أفقي

تردد قناة كرامة 10727 / 27500 أفقي

تردد قناة الإرث النبوي 11334 / 27500 أفقي

تردد قناة كيف HD 11334 / 27500 أفقي

تردد قناة السعودية قرآن 12149 /27500 أفقي

تردد قناة السنة النبوية 12284 /27500 عمودي

تردد قناة إياك نعبد 11900/ 27500 عمودي

تردد قناة قرآن TV 11179/ 27500 أفقي

تردد قناة دعوة TV 12688 / 27500 أفقي

ترددات القنوات الرياضية على النايل سات 2023

وهنا في هذا القسم من المقال سنقدم لكم ترددات القنوات الرياضية الفضائية على قمر النايلسات:

تردد قناة الأردن الرياضية 10930 /27500 أفقي

تردد قناة نايل سبورت 11842 /27500 أفقي

تردد قناة العراق الرياضية 12380 /27500 أفقي

تردد قناة الكأس الرياضية 12054 /27500 عمودي

jorden sport 10930/ 27500 أفقي

تردد ON Sport 1 10853/ 27500 أفقي

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 12604 /11054 /11013/ 27500 أفقي

تردد قناة الكويت الرياضية 11822 /27500 عمودي

تردد قناة ليبيا 1 الرياضية 11765 /27500 أفقي

تردد الأهلي 11392 /27500 عمودي

تردد الزمالك 11448/ 27500 أفقي

تردد ليبيا 2 12380/ 27500 أفقي

تردد قناة الشارقة الرياضية 11976 /27500 عمودي

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 12225 /27500 أفقي

تردد Bein Sport 11084/ 27500أفقي

تردد Bein Sport 12245/ 27500عمودي

تردد قناة دبي الرياضية 12225 /27500 أفقي

تردد sports Neelian 11678/ 27500عمودي

تردد قناة البحرين الرياضية 11641 /27500 أفقي

تردد Abu Dhabi Sports 12092/ 27500عمودي

تردد alhyat sport 11219/ 27500أفقي

تردد السعودية الرياضية 1 12149 /27500 عمودي

تردد KTV SPORT 11678/ 27500عمودي

تردد تايم سبورت 11448 /27500 أفقي

تردد قناة تايم سبورت الجديد 2023

ترددات قنوات الاطفال على النايل سات 2023

• تردد قناة براعم للأطفال 11564 /27500 أفقي

• تردد المجد الإسلامية للأطفال المجد كيدز تي في 12226 /27500 أفقي

• تردد قناة طيور الجنة (طيور الجنة تي في) 11636/ 27500 عمودي

• تردد قناة مودي كيدز للكارتون 11603 /27500 أفقي

• تردد قناة بيبي كيدز 11393/ 27500 عمودي

• تردد قناة ماجد للأطفال 12221 /27500 عمودي

• تردد قناة سمسم للأطفال 11334 /27500 أفقي

• تردد قناة أطفال ومواهب 11353/ 27500 عمودي

• تردد قناة زووم كيدز 12604 /27500 أفقي

• تردد قناة أجيال للأطفال 12149 /27500 أفقي

• تردد قناة أم بي سي 3 11470/ 27500 عمودي

• تردد قناة بطوط batoot kids tv 11411/ 27500 أفقي

• تردد قناة ميكي mickey 11258 /27500 أفقي

• تردد قناة بيبي كيدز baby kids tv 11393 / 27500 عمودي

• تردد قناة مودي كيدز mody kids tv 11603 /27500 أفقي

• تردد قناة سبيس تون spacetoon 11785/ 27500 عمودي

• تردد قناة توم وجيري tom and jerry 11355/ 11354 /27500 أفقي.

هذه من قنوات الأطفال المفضلة والمحبوبة التي يبحث عنها الكثير من الآباء ومحبي Tom and Jerry.

• لأنها تقدم العديد من الرسوم الكرتونية الشيقة والبرامج التعليمية والترفيهية التي تجذب الأطفال وتتابعهممن قبل الكبار والصغار.

• كما يعرض باستمرار الكارتون المفضل للكبار والصغار على حد سواء توم وجيري.

• فهو يعتبر من أفضل القنوات للاطفال ابتداء من عام 2023 في نايل لازم تضبط تردد قناة توم وجيري الجديد واستمتع بمشاهدتها الان.

تردد قنوات الافلام العربية على النايل سات 2023

• قناة شنبو أفلام 11117/ 27500 عمودي

• تردد قناة أبلة فاهيتا الجديدة 11095 /27500 أفقي

• قناة ميلودي أفلام 11526 12417/ 27500 أفقي

• تردد قناة ميلودي أفلام 2 11602 /27500 أفقي

• تردد قناة دربكة أفلام 12604/ 27500 أفقي

• تردد قناة تتح 11137 /27500

• تردد قناة البيت بيتك سنيما 11296/ 27500 أفقي

• تردد قناة نايل سينما 11526/ 27500 أفقي

• تردد قناة سينما ألوان 11842 /27500 أفقي

• تردد قناة اليوم سينما 12562/ 27500 عمودي

• تردد قناة اليوم سنيما 12034 /27500 أفقي

• تردد قناة دوللي سينما 11095 /27500 أفقي

• تردد قناة توك توك سينما 11602 /27500 أفقي

• تردد قناة سيما شبرا 11354 /27500 عمودي.

تردد قنوات دي ام سي الجديدة 2023

تعتبر قنوات DMC من أشهر القنوات على النايل سات عندما يتعلق الأمر بعرض البرامج المختلفة، ولديهم الكثير من قنواتهم الخاصة التي حققت أعلى معدل مشاهدة وشعبية منذ بثها لأول مرة، حيث أصبحت من أشهر قنوات النايل سات المشهورة ولها مكانة خاصة وكبيرة بين القنوات المنافسة، ولأنها تقدم جميع البرامج المختلفة والسينما وكرة القدم، لذلك عليك عزيزي المتابع ان تقوم بإدخال التردد في جهاز الاستقبال والاستمتاع بقنوات دي ام سي:

• تردد قناة دى ام سي 11449/ 2755 ٱفقى

تردد قنوات الافلام الاجنبية على النايل سات 2023

• تردد قناة KTV CH2 نايل سات 11054 /27500 رأسي

• تردد قناة سبايدر مان أكشن نايل سات 12604 /27500 أفقي

• تردد قناة Hollywood Horror نايل سات 12562/ 27500 أفقي

• تردد قناة Imagine Movies نايل سات 12360 /27500 رأسي

• تردد قناة KTV CH2 نايل سات 11678 /27500 أفقي

• تردد قناة LTV نايل سات 10272/ 27500 أفقي

• تردد قناة kana نايل سات 12226/ 27500 أفقي

• تردد قناة تايم موفيز نايل سات 11137 /27500 أفقي

• تردد قناة MBC2 12284- 11270/ 27500 افقي

• تردد قناة MBC Max 11938/ 27500 رأسي

• تردد قناة Mix Hollywood 11488 /27500 أفقي

• تردد قناة Scare tv 10872 /27500 افققي

• تردد نجوم هوليود موڤيز نايل سات 12562/ 27500 رأسي

• تردد قناة الرعب SCARE نايل سات 10873 /27500 رأسي

• تردد قناة Dtv نايل سات 12406 /27500 أفقي

• تردد قناة شاروخان فيلم نايل سات 10873/ 27500 رأسي

• تردد سبايدر أكشن نايل سات 12604/ 27500 أفقي

• تردد قناة Hollywood Horror نايل سات 12562/ 27500 رأسي

• تردد قناة Imagine Movies نايل سات 12360 /27500 رأسي

• تردد قناة LTV نايل سات 10727 /27500 أفقي

• تردد إيران فيلم نايل سات 11641 /27500 أفقي

• تردد طلقة هندي نايل سات 11603 /27500 أفقي

• تردد قناة فاميلي هندي نايل سات 12562/ 27500 رأسي

جدول ترددات القنوات الفضائية على نايل سات الجديدة 2023

والقمر الصناعي نايل سات من الأقمار الأكثر انتشارا ومقر الشركة في مدينة السادس من أكتوبر في جمهورية مصر العربية ، وقد تم تأسيسه في عام 1996 وذلك من أجل البث الحي والمباشر للقنوات الفضائية وإمتاع الجمهور بالمشاهدة الممتعة من خلال تنوع القنوات وتنوع البرامج والأفلام والمسلسلات ، وقد أطلقت الشركة قمرين صناعيين في الموقع المداري 7 درجات غرب نايل سات 101 ونايل سات 102 ، كما أطلقت قمر صناعي ثالث هو نايل سات 103 وتم نقله للموقع المداري سامي.

التردد الاستقطاب القنوات

10719 عمودي قطر قرآن – تلفزيون قطر – راديو قطر -راديو صوت الخليج

10757 عمودي قناة المعالي -قناة دراما بدوية-قناة صفا

10777 أفقي cairo cinema القاهرة سنيما-cairo drama-lbc البي سي -Feed HD-TunisiaNat2

10853 أفقي ON Drama أون دراما -ON E- أون تايم سبورتس ON TIMe Sports

10930 أفقي A1 Jordan-النعيم – كنوز الطب-الطب البديل-الكويت ديرتنا-عيون الوطن-الدوحة

11012 عمودي قناة الشارقة – الشارقة الرياضية

11137 عمودي قنوات تجريبية

11178 عمودي قنوات تجريبية

11219 عمودي LTC ال تي سي -بانوراما فيلم

11227 عمودي القاهرة-الدلتا-الإسكندرية-طيبة-اليمن

11257 أفقي البيت بيتك سينما-الحياة-الكبير أفلام-بانوراما اليوم-المغربية -المغربية 2-سينما 2 -المولد – شعبيات -الحلبة-ليالي سينما-قناة ميكي-T DRamaتي دراما- تي تاكسي T Taxi-تي سينما T cinema

11276 أفقي أو إس إن – سكاي نيوز عربي –

sky new-osn

11296 أفقي الرسالة-روتانا-روتانا سينما مصر-روتانا سينما السعودية-روتانا كلاسيك-روتانا كليب-روتانا دراما-روتانا خليجية

11334 أفقي القدس اليوم- 22 TV-الإرث النبوي-A one TV

11430 عمودي الغد-الغد HD-القاهرة والناس-الندي- أزهري-صدي البلد دراما-TEN-فلسطين لايف

11449 أفقي DMCدي إم سي -DMC Dramaدي ام سي دراما -قناة نادي الزمالك

11488 أفقي الحياة الآن-النهار دراما-النهار ون- الثانية-CBC-سي بي سي CBC Drama-CBC Sofra-Koky kids-أوسكار

11747 عمودي الفرات-بلادي-EDUC 1

11727 أفقي Nickelodeon HD-ITV choice-مجموعة قنوات OSN

11766 أفقي القاهرة والناس-المصرية-نظرتيي-ليبيا الوطنية-ليبيا سبورت-نايل فاميلي

11785 عمودي الشرقية-سبيستون عربي-مجموعة قنوات CBC

11804 أفقي فوكس نيوز-UTV movies-بولمبرج

11823 عمودي الحدث اليوم-مايسترو-mbc مصر-المحور-صدي البلد

11842 عمودي الوادي الجديد-أسوان-دريم 2-فنون-ماسبيرو زمان-نايل سينما-نايل كوميدي-نايل دراما-نايل سبورت-

11861 عمودي cinema1 global-cinemo-osn

11881 أفقي baby TV- Zee Cinema-Zee TV

11900 عمودي السعيدة-مازيكا-نجوم اف ام

11919 أفقي ALKass قنوات

11938 عمودي أبو ظبي-AD Kids- B4U Aflam-mbc 2-mbc bollywood-ZEE Aflam-ZEE Alwan

11957 أفقي هنا بغداد- هلا الأردن-

11977 عمودي france 24-sky news

11996 أفقي OSN قنوات

12015 عمودي 2M Maroc- ALhayat 2-mbc masr-

12034 أفقي

12053 عمودي قناة الناس-قناة المجد-nile TV

12072 أفقي OSN

12092 عمودي مجموعة قنوات أبو ظبي

12111 أفقي عمان الثقافيه-قناة عمان الرياضية

12130 عمودي قناة الجديد

12149 أفقي أجيال – قناة الثقافيه

12169 عمودي قناة العربية-العربية الحدث-

12188 أفقي قنوات تجريبية

12226 أفقي AD Dama-AD sport أبو ظبي دراما- ناشيونال جيوجرافيك-CNN-CN سي ان ان بالعربية Arabia

12245 عمودي قنوات تجريبية

12265 أفقي قنوات تجريبية

12284 عمودي أجيال-الخبرية-الثقافية

12303 أفقي قنوات تجريبية

12341 أفقي قناة النادي الأهلي المصري-بانوراما دراما-بانوراما دريم

12360 عمودي أغاني- الغد المشرق

12380 أفقي المسار-موجة

12398 عمودي أهل القرآن- سما الأردن-الأردن الآن

12418 أفقي B4U aflm-B4U plus بي فور يو أفلام هندي

12437 عمودي الحياة مسلسلات- الأنبار

12467 أفقي Tv أبو ظبي- أبو ظبي دراما-أبو ظبي الرياضية-أبو ظبي الرياضية 2-قناة ماجد

12476 عمودي مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية

وهنا نصل وصلنا إلى نهاية مقالنا حول ترددات القنوات الفضائية الجديدة على نايل سات الجديدة 2023، ونأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا المقال.