انخفضت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التداول اليوم الأربعاء 19/10/2022، إلى ما يقرب من 1100 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبورصة لندن.

وأفتتح تداول العقود الآجلة، أمس ، على مؤشر TTF بانخفاض في الأسعار بنحو 2%، لتصل إلى نحو 1118 دولار لكل ألف متر مكعب. تعتمد الديناميكيات على سعر التسوية، يوم التداول السابق - 1147.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأشار محللون قابلتهم وكالة "سبوتنيك" إلى أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى تهدئة السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مخازن الغاز تحت الأرض، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار. في الوقت نفسه، كانت أسعار الغاز أعلى بعدة مرات من العام الماضي، عندما كانت بالفعل عند مستوى قياسي.

وانخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب عقد آجل في سبتمبر/أيلول، وفقًا لحسابات الوكالة بناء على بيانات ICE، إلى 2.093 دولار لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2.450 دولار (+ 35.7%)، وهو ما أصبح رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 1200 دولار لكل ألف متر مكعب

ولكن في أوائل شهر مارس/آذار، بسبب المخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، قامت أسعار الغاز بتحديث أعلى مستوياتها التاريخية لمدة أربعة أيام متتالية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.