فحص المنحة القطرية شهر 10 أكتوبر 2022 رابط الصرف والموعد المتوقع ، يترقب المواطنين في قطاع غزة اليوم الاربعاء 19/10/2022، موعد صرف المنحة القطرية وخاصة ان الصرف يكون خلال هذه الأيام من كل شهر ، عبر رسائل تصل من الامم المتحدة بالتنسيق مع اللجنة القطرية للمستفيدين من المنحة القطرية تحدد مكان الصرف وموعد الصرف ، وكالة فلسطين اليوم تتابع ، أخر التطورات والمعلومات بشأن صرف المنحة القطرية الـ100 دولار للأسر والعائلات المتعففة .

رابط فحص المنحة القطرية شهر 10 أكتوبر 2022 والموعد المتوقع ، مصادر خاصة أكدت لـ"فلسطين اليوم" ان صرف المنحة القطرية الـ100 دولار نهاية الاسبوع الجاري ن للعائلات الفقيرة والمتعففة ، على ان يتم ارسال رسال لكافة المستفيدين والتوجه لمراكز الصرف.

عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية اعلنت في وقت سابق ان لا اسماء جديدة للمنحة القطرية الشهر الجاري ، وعدد المستفيدين كما هو ، والتغيير يكون فقط في بعض المعايير

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وعن معايير التي يمكن الاستفادة منها ، توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر

صرف المنحة القطرية ، وومن ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد ، ومن لديه تصريح عمل في الداخل المحتل تم قطع المنحة عنه ، والمرضى المسافرين المتوفر لديهم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ومرافقيهم ويسافرون بانتظام من خلال المعابر لتلقي العلاج تم استثنائهم لحين عودتهم من السفر ، والعمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل ، تم إرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 10-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 3-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .





صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 10

السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، تصرف مساعدات نقدية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.