موعد أول منخفض جوي في الأردن

يترقب المواطنون في الأردن موعد أول منخفض جوي ، حيث تشير الخرائط الجوية إلى أن الأردن على موعد مع تأثره بأحوال جوية غير مستقرة مع نهاية الأسبوع الحالي، تتسبب هطول زخات رعدية من المطر في مناطق عشوائية، قد يكون بعضها غزيرا.

ويتوقع موقع "طقس العرب أن تنخفض درجات الحرارة الخميس القادم في الأردن، وتصبح أقل من المعدلات المعتادة بقليل، ويكون الطقس خريفيا معتدلا، وتتهيأ الفُرصة تدريجياً مع ساعات العصر والمساء إلى هطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق مُتفرقة من جنوب الأردن.

ومع مرور ساعات الليل يتزايد تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق عشوائية من جنوب الأردن، ربما تكون غزيرة في بعض الأحياء وتترافق مع تساقط البرد، مما قد يتسبب بجريان الأودية والمُنحدرات والشعاب، وتمتد إلى أجزاء متفرقة وعشوائية من شمال ووسط وشرق المملكة خاصة بعد ساعات منتصف الليل، وكما هي العادة في حالات عدم الاستقرار الجوي، يكون توزيع الهطول المطري غير منتظم وعشوائي الطابع.