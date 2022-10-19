كيف تشحن هاتفك بسرعة كبيرة ؟

كشف موقع "بيتا نيوز" أفضل الطرق لزيادة سرعة شحن الهاتف المحمول، وتقدم لكم التعليمات للحصول على السرعة الكبيرة للشحن:

تأكد من أن حرارة هاتفك ليست مرتفعة أو منخفضة جدا.

قلل الطاقة التي يستهلكها الهاتف خلال الشحن، توقف عن استخدامه أو أطفئه تماما.

تأكد من أن الشاحن تم إدخاله بشكل صحيح في الفتحة المخصصة.

اشحن الهاتف من قابس الحائط، ابتعد عن الشحن من الحاسوب أو السيارة.

ضع الهاتف في وضعية الطائرة، لتحديد استهلاكه للتطبيقات واستهلاك الطاقة.

استثمر بسلك خاص يوصل الكهرباء بسرعة أكبر. الأسلاك العادية للشحن عادة لا تنقل الطاقة بنفس سرعة الأسلاك المختصة بالشحن.

اقتني شاحنا سريعا، هذا يمكن شراءه بشكل خاص، ولا يكون عادة في علبة الهاتف.

استخدم الشاحن المتنقل لشحن الهاتف عند الخروج، فهو أسرع بكثير من شاحن السيارة أو الحاسوب.