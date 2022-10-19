ما هي تعليمات كوخافي الجديدة للتعامل في الضفة ؟

وجّه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قادة الجيش في الضفة الغربية برفع حالة "اليقظة" والاستعداد في صفوف الجنود المنتشرين هناك، وذلك في ظل التحقيقات العسكرية لعمليتي حاجز شعفاط، ومستوطنة شافي شومرون، اللتين أسفرتا عن مقتل عنصرين من الجيش الإسرائيلي، في الأسبوعين الماضيين.

وقالت القناة "الإسرائيلية" العامة "كان 11"، مساء أمس الثلاثاء، إنّ توجيهات كوخافي جاءت مع استمرار حالة التأهب المعلنة في "إسرائيل" إلى ما بعد الانتخابات مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، واستمرار المواجهات بين عناصر جيش الاحتلال والفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية من جنين شمالاً وحتى الخليل جنوباً.

وتأتي توجيهات كوخافي مع امتداد المواجهات في كل مناطق الضفة الغربية المحتلة، واستمرار نشاط مجموعتي كتيبة جنين، في جنين، ومجموعة عرين الأسود في نابلس، على الرغم من استمرار حملات الاعتقال والمداهمات التي تقوم بها قوات الاحتلال يومياً، وسط استمرار اعتداءات الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين.