مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي المخفية غرب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 19/10/2022 ، حي المخفية بالمنطقة الغربية لمدينة نابلس ، وسط إطلاق نار من قبل المقاومين الذين تصدوا للمقتحمين.

وأضافت المصادر أن قناصة جيش الاحتلال انتشروا على بعض المباني في حي المخفية .

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت المسن محمود عودة والد الأسير مصطفى عودة الذي تم اعتقاله قبل أيام من حي المخفية في نابلس.

كما أكدت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد مداهمة بناية سكنية في حي المخفية بنابلس، وانسحبت باتجاه المنطقة الغربية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسام المصري من منزله في مدينة نابلس وانسحبت من المكان.