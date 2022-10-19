قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الأربعاء 19/10/2022 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمة واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

وطالت الاعتقالات عدداً كبيراً من المواطنين عرف منهم:

إسلام أبو هدية- رام الله

نديم سامر مظلوم- الجانية

المسن محمود عودة- نابلس

حسام المصري- نابلس

الجريح مدحت منيف الريماوي- مخيم عين السلطان

معتز عايد بركات- النبي صموئيل

منير الباسطي- القدس

مصطفى أبو غزالة- القدس

نادر جواريش- مخيم عايدة

محمد عيد بركات- بني نعيم

جهاد أحمد ادعيس- بني نعيم

أحمد خالد ربيع- أبو ديس

تامر خالد ربيع- أبو ديس

أحمد يوسف بدر- أبو ديس

صهيب بدر- أبو ديس