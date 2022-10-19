قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الأربعاء 19/10/2022 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمة واسعة لمنازل المواطنين .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
وطالت الاعتقالات عدداً كبيراً من المواطنين عرف منهم:
إسلام أبو هدية- رام الله
نديم سامر مظلوم- الجانية
المسن محمود عودة- نابلس
حسام المصري- نابلس
الجريح مدحت منيف الريماوي- مخيم عين السلطان
معتز عايد بركات- النبي صموئيل
منير الباسطي- القدس
مصطفى أبو غزالة- القدس
نادر جواريش- مخيم عايدة
محمد عيد بركات- بني نعيم
جهاد أحمد ادعيس- بني نعيم
أحمد خالد ربيع- أبو ديس
تامر خالد ربيع- أبو ديس
أحمد يوسف بدر- أبو ديس
صهيب بدر- أبو ديس