قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:49 ص
19 أكتوبر 2022
اعتقالات في القدس المحتلة.jpg
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شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الأربعاء 19/10/2022 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمة واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

وطالت الاعتقالات عدداً كبيراً من المواطنين عرف منهم:

 إسلام أبو هدية- رام الله

نديم سامر مظلوم- الجانية

المسن محمود عودة- نابلس

حسام المصري- نابلس

الجريح مدحت منيف الريماوي- مخيم عين السلطان

معتز عايد بركات- النبي صموئيل

منير الباسطي- القدس

مصطفى أبو غزالة- القدس

 نادر جواريش- مخيم عايدة

 محمد عيد بركات- بني نعيم

 جهاد أحمد ادعيس- بني نعيم

 أحمد خالد ربيع- أبو ديس

 تامر خالد ربيع- أبو ديس

 أحمد يوسف بدر- أبو ديس

 صهيب بدر- أبو ديس

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