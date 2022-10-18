حماس: استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" لأبناء شعبنا حول العالم إرهاب منظّم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" لأبناء شعبنا حول العالم إرهاب منظّم يستوجب إدانة ومحاسبة دولية.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" نُقدّر عالياً في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " جهود الحكومة الماليزية وأجهزتها الأمنية، في تحرير المواطن الفلسطيني المختطف من قبل عصابات الموساد الصهيوني، التي انتهكت سيادة الأراضي الماليزية، في محاولة منها للعبث بأمنها واستقرارها وسلامة ضيوفها الآمنين على أراضيها".

وأضاف:" إنَّنا أمام هذا التغوّل في استهداف أمن وسيادة ماليزيا الشقيقة، التي تعدّ موئلاً لطلبة العلم والمعرفة من جميع أنحاء العالم، لنطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة وتجريم هذه الممارسات الاحتلالية المُمنهجة، التي تنتهك سيادة الدول، وتعبث بأمن وسلامة أبناء شعبنا الفلسطيني، والعمل بكل مسؤولية لتقديم قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، لمحاسبتهم على إجرامهم بحقّ شعبنا، داخل فلسطين وخارجها".

وفيما يلي نص التصريح:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

استهداف أبناء شعبنا حول العالم إرهاب منظّم يستوجب إدانة ومحاسبة دولية

نُقدّر عالياً في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " جهود الحكومة الماليزية وأجهزتها الأمنية، في تحرير المواطن الفلسطيني المختطف من قبل عصابات الموساد الصهيوني، التي انتهكت سيادة الأراضي الماليزية، في محاولة منها للعبث بأمنها واستقرارها وسلامة ضيوفها الآمنين على أراضيها.

إنَّنا أمام هذا التغوّل في استهداف أمن وسيادة ماليزيا الشقيقة، التي تعدّ موئلاً لطلبة العلم والمعرفة من جميع أنحاء العالم، لنطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة وتجريم هذه الممارسات الاحتلالية المُمنهجة، التي تنتهك سيادة الدول، وتعبث بأمن وسلامة أبناء شعبنا الفلسطيني، والعمل بكل مسؤولية لتقديم قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، لمحاسبتهم على إجرامهم بحقّ شعبنا، داخل فلسطين وخارجها.

فوزي برهوم

الناطق باسم حركة حماس

الثلاثاء 18 تشرين أول/ أكتوبر 2022م

الموافق 22 ربيع الأول 1444هـ