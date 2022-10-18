تفاصيل: منح وزارة التربية والتعليم من الجامعات الفلسطينية للعام 2022-2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال طلبات منحة الوزارة من الجامعات الفلسطينية للعام 2022 حيث تُخصص الجامعات الفلسطينية كل عام عدداً من المنح في تخصصات محددة.

وبينت الوزارة أنه سيتم التنافس على المنحة حيث يحصل عليها الطالب الحاصل على أعلى معدل في التخصص والمتقدم بطلب للمنحة إلكترونيا ومستكمل تسليم الوثائق يدوياً .

وبينت أن المنحة تغطي كامل سنوات الدراسة باستثناء الفصل الصيفي وتستمر المنحة طيلة فترة الدراسة ما دام الطالب ناجحاً في جميع المواد وملتزماً بالقوانين والشروط المعمول فيها في الجامعة التي يدرس فيها، باستثناء جامعة الخليل المنح المقدمة بنسبة 75% من قيمة القسط، والمنح موزعة على الكليات حسب القائمة المرفقة.

الشروط المطلوبة :

أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن (95%) لخريجي ثانوية فلسطينية لعام 2022 فقط، باستثناء طلبة جامعة غزة مختلف الكليات من معدل( 90%).

أن يكون الطالب ملتحق في إحدى الجامعات الفلسطينية فقط.

يخضع الطلبة المتقدمين لمنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية للمنافسة على التخصصات المعلن عنها فقط والمقدمة من الجامعات الفلسطينية حسب ما هو معلن في قائمة الكليات، وللاطلاع على قائمة الكليات (اضغط هنا)

تقديم الطلب لا يعني الحصول على المنحة انما المنافسة على المنحة

يعبأ طلب الكتروني ويتم التسليم يدوياً حسب موقع الوزارة المدرج ادناه.

الوثائق المطلوبة للفصل الاول:

تعبأة الطلب الالكتروني (ضروري جداً)، لتعبئة الطلب الالكتروني اضغط هنــا

تعبأة طلب الوزارة ، لتعبئة الطلب اضغط هنــا

صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة الفلسطينية للعام 2022

إثبات دوام أصلي " شهادة قيد" من الجامعة عن الفصل الاول 2022.

صورة عن الهوية الشخصية.

صورة عن كشف الحساب المالي الخاص بالطالب والصادر من الجامعة.

آلية وموعد تقديم الطلبات:

تقدم الطلبات الكترونياً من خلال موقع الوزارة الالكتروني www.mohe.pna.ps وتسلم الوثائق المطلوبة ابتداء من يوم الاثنين الموافق 17/10/2022 وحتى يوم الاحد الموافق 30/ 10 /2022 ، وأي طالب لا يقوم بتسليم الوثائق يعتبر طلبه الالكتروني لاغياً ولن يقبل أي طلب بعد انتهاء موعد التسليم المحدد .

عنوان الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية-مبنى يافا

مكاتب التعليم العالي:

نابلس : شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2

الخليل : الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2

غزة : وزارة التربية والتعليم العالي - تل الهوا