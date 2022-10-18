قرار حصار نابلس وتنفيذ عملية عسكرية واسعة مرتبط بالتقييم الأمني نهاية الأسبوع

أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء أمس، بأن المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، ستُجري تقييمًا نهاية الأسبوع لإصدار قرارٍ بشأن الحصار المفروض على مدينة نابلس.

ووفقًا لما نقله موقع (واللا) "الإسرائيلي"، عن مسؤولين إسرائيليين في المؤسسة الأمنية، فإنه "سيتم إجراء تقييم للوضع الأمني نهاية الأسبوع، وسيتقرر ما إذا كان سيتم الاستمرار في الحصار المفروض على مدينة نابلس أم لا".

وتابعوا : "إذا زادت عمليات إطلاق النار من المقاومة في نابلس، سيتم مناقشة إمكانية فرض إغلاق كامل على نابلس، وتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق داخل المدينة، وبالتحديد في البلدة القديمة بنابلس".

هذا قرار جيش الاحتلال النهائي لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة