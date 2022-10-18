عبر "تويتر".. نشطاء في أميركا يعيدون نشر جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

أعاد نشطاء في الولايات المتحدة، نشر الأخبار ومقاطع الفيديو والصور التي ترصد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجرى نشر مئات التغريدات التي ترجمت للغات عدة، قد أعيد نشرها آلاف المرات من قبل نشطاء وأعضاء في منظمات حقوقية أميركية للتذكير بضرورة وقف تقديم المساعدات الأميركية لدولة الاحتلال المادية والعسكرية منها التي تستخدم ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت التغريدات النظر إلى "الهجمات (الإسرائيلية) المروعة في القدس، ونابلس، وجنين من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، إضافة للاقتحامات اليومية للأماكن المقدسة".