حفل الكرة الذهبية 2022 مباشر.. بث مباشر حفل تسليم الكرة الذهبية 2022، يحتفل العالم الكروي اليوم بحفل تسليم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث منذ أكثر من 50 عامًا ومجلة فرانس فوتبول تصنع البلون دور لأفضل لاعب يختاره قادة الفرق والمنتخبات واللاعبون والصحفيون والمدربون، فهي أهم جائزة فردية يمكن أن يحصل عليها الفرد في مسيرته الكروية، حيث إن السنوات العشر الماضية احتكرها لاعبان اثنان وهما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إلا إن نجم خط وسط ريال مدريد لوكا مودريتش حصل عليها عام 2018، بينما في عام 2020 لم يفز أحد بها نتيجة توقف الاحتفال جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ويهتم عشاق الساحرة المستديرة في مشاهدة، حفل الكرة الذهبية 2022 مباشر.. بث مباشر حفل تسليم الكرة الذهبية 2022، يتنافس على الكرة الذهبية أفضل النجوم من الدوريات الأوروبية وغيرها، ويتنافس العديد من أبرز نجوم كرة القدم على الجائزة، حيث إن أبرز الأسماء كريم بنزيما نجم ريال مدريد، ومحمد صلاح نجم ليفربول، كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وفينيسيوس جونيور، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حفل تسليم الكرة الذهبية 2022 والقنوات الناقلة، ليشاهدها عشاق كرة القدم عبر بث مباشر.

لمشاهدة حفل تسليم الكرة الذهبية بث مباشر اضغط هنا

With the NFT #ballondor, be part of the 2022 chosen to join the most private circle of football!

🎁1 out of 10 chances to win a rare premium advantage.

📅Presale on October 23rd

➡️https://t.co/D4cB2SK7KL#NFT #ballondor pic.twitter.com/CzdfszS6UZ