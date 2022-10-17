حفل الكرة الذهبية 2022 مباشر.. بث مباشر حفل تسليم الكرة الذهبية 2022، يحتفل العالم الكروي اليوم بحفل تسليم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث منذ أكثر من 50 عامًا ومجلة فرانس فوتبول تصنع البلون دور لأفضل لاعب يختاره قادة الفرق والمنتخبات واللاعبون والصحفيون والمدربون، فهي أهم جائزة فردية يمكن أن يحصل عليها الفرد في مسيرته الكروية، حيث إن السنوات العشر الماضية احتكرها لاعبان اثنان وهما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إلا إن نجم خط وسط ريال مدريد لوكا مودريتش حصل عليها عام 2018، بينما في عام 2020 لم يفز أحد بها نتيجة توقف الاحتفال جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

حفل تسليم الكرة الذهبية 2022 والقنوات الناقلة

ويهتم عشاق الساحرة المستديرة في مشاهدة، حفل الكرة الذهبية 2022 مباشر.. بث مباشر حفل تسليم الكرة الذهبية 2022، يتنافس على الكرة الذهبية أفضل النجوم من الدوريات الأوروبية وغيرها، ويتنافس العديد من أبرز نجوم كرة القدم على الجائزة، حيث إن أبرز الأسماء كريم بنزيما نجم ريال مدريد، ومحمد صلاح نجم ليفربول، كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وفينيسيوس جونيور، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حفل تسليم الكرة الذهبية 2022 والقنوات الناقلة، ليشاهدها عشاق كرة القدم عبر بث مباشر.

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موعد حفل بث مباشر تسليم الكرة الذهبية 2022 بالساعة

ويهتم عشاق كرة القدم في مشاهدة بث مباشر لحفل الكرة الذهبية، موعد حفل بث مباشر تسليم الكرة الذهبية 2022 بالساعة، حيث من المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية على مسرح شاتليه في باريس هذا العام، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرة والقدس، إذ سيتم الإعلان عن الحاصل على الجائزة من اللاعبين الرجال والنساء وأيضًا جائزتي كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى.

The Ballon d'Or is almost ready...



We will see you very soon.#ballondor pic.twitter.com/7hCJyRZGf1 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 16, 2022

Followers & fans, tweet with our official hashtag for a surprise... 👀



# b a l l o n d o r pic.twitter.com/YtlbRhYBZN — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 16, 2022

موعد تسليم الكرة الذهبية 2022 2023

وعلى غير العادة، موعد تسليم الكرة الذهبية 2022 2023، فإن حفل تسليم الكرة الذهبية 2022 سيقام في وقت مبكر عن الأعوام الماضية، وذلك بسبب انطلاق بطولة كأس العالم في قطر مونديال قطر 2022، خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، ولذلك عملت مجلة فرانس فوتبول على تقديم موعد تسليم الكرة الذهبية التي كل المؤشرات تدل على إن مهاجم ونجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما بسبب ما قدمه الموسم الماضي إضافة إلى فوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم، حفل الكرة الذهبية 2022 مباشر.. بث مباشر حفل تسليم الكرة الذهبية 2022.