غذاء رقم واحد لفقدان الوزن

كشف مسؤول الغداء الياباني "نيوز ياهو" أن الفطر من أشهر الأطعمة الخريفية ، فهو منخفض للسعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية ، بالإضافة إلى أنه يعتبره الغذاء الأول الذي يجب تناوله ، بيتا جلوكان، الألياف الغذائية الموجودة في الفطر، لها فوائد أخرى إلى جانب تحسين وظيفة الأمعاء.

يؤكد ياهو أن الفطر هو ملك النظام الغذائي. يوصي بتناوله بانتظام، حتى لو كنت لا تريد إنقاص الوزن ، وهناك أنواع عديدة من الفطر يسهل تخزينها. التجميد يدمر خلاياها ويزيد من محتواها الغذائي ويحسن الطعم. تزداد كمية بعض العناصر المفيدة أثناء التجفيف.

تقوية جهاز المناعة خاصية مهمة بشكل خاص للمنتجات في نظام غذائي بكمية محدودة من الطعام. بغض النظر عن مدى توازن النظام الغذائي، لا يزال الجهاز المناعي يضعف بسبب الأنظمة الغذائية المنخفضة السعرات الحرارية.

يؤكد الخبير: "نظرًا لأن تناول الكربوهيدرات المحدود يؤدي إلى انخفاض في الألياف الغذائية، فإن الفطر يعتبر مصدرًا مثاليًا للعناصر الغذائية التي تكون عادة قليلة. ويجب تضمينها بنشاط في النظام الغذائي، خاصةً إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منشطًا للكيتون أو منخفض الكربوهيدرات".

يؤثر بيتا جلوكان على البكتيريا المعوية ويعزز إفراز الكوليسترول. إذا كانت اللحوم الدهنية هي السائدة في نظامك الغذائي، فمن المستحسن تنويع الوصفات باستخدام الفطر. إنها تمنع ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما سيسهم بلا شك في تعزيز الصحة.