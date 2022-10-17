القائد النخالة يُعزي بارتقاء الشهيد متين ضبايا ويشيد بمسيرته الجهادية

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، عائلة الشهيد المجاهد متين ضبايا، مباركاً ومعزيآ باستشهاده في اشتباك مسلح خاضه مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقدّم القائد النخالة واجب العزاء للأخ إسلام شقيق الشهيد متين، مشيداً بالشهيد وشجاعته واقدامه ودوره المشهود في تأسيس كتيبة جنين، التي أصبحت نموذجاً ملهمآ للمقاومين.

وقد أثنى الأمين العام للحركة على صمود وصبر العائلة المجاهدة التي انضمت لقافلة المجد على طريق القدس، معبراً عن اعتزازه بمعنوياتهم العالية التي تمثل قدوة مشرفة لعوائلنا المعطاءة.

من جانبها، رحبت عائلة الشهيد وخاصة شقيقه إسلام باتصال وتواصل الأمين العام معهم ومع عوائل الشهداء، مرسلين له تحيات رفاق وأخوة الشهيد السائرين على دربه حتى النصر والحرية لشعبنا.