مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليفربول الآن الفجر الجديد.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت

يعد الدوري الإنجليزي من أهم الدوريات على مستوى العالم، حيث يصنف من أقوى الدوريات في السنوات الأخيرة، إذ إنه يضم العديد من الفرق التنافسية القوية التي تنافس على الألقاب المحلية والقارية، حيث إنه تفوق على الدوري الإسباني الذي يضم أعظم فريقين في تاريخ الساحرة المستديرة، كما إن الدوري الإنجليزي يضم العديد من الفرق القوية أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وارسنال وايفرتون وتوتنهام، وغيرهم، حيث اليوم يلعب فريقي ليفربول ومانشستر سيتي وذلك الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك من المساء اليوم الأحد الموافق 16 أكتوبر 2022، ضمن الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ليفربول يعاني من وضع سيئ، إذ لا يقدم مستويات وفق المعهود منه، لكن الجمهور لك يفقد الثقة ويتابع مبارياته باستمرار، حيث إنها تعد واحدة من أهم المباريات في هذه الجولة من البطولة الإنجليزية.

نادي ليفربول لا يحتل المراكز الأولى في المسابقة الإنجليزية، حيث إنه لا يقدم مستويات جيدة كالموسم الماضي، وهو ما أثر عليه وجلعه في المركز العاشر من تصنيف الترتيب، لكنه سيدخل المباراة بكل ثقة وقوة، لأنه يريد أن يكسب الثقة من جديد ويعود لرتم الفوز مجدداً.

من جانب آخر يدل نادي مانشستر سيتي المباراة وهو في أفضل حال، إذ يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ارسنال المتصدر، على عكس ليفربول الذي يدخل هذه المباراة وهو في أسوأ حال بعد أن بات يحتل المركز العاشر في الدوري الانجليزي على الرغم من إنه يمتلك نخبة من النجوم في كل المراكز.

الأعين كلها صوب الهداف النرويجي ايرلينغ هالاند، حيث إنه بات يتصدر قائمة الهدافين فهو لا يتوقف عن تسجيل الأهداف في كل الفرق التي يقابلها، لذلك باتت دفاعات الفرق الأخرى تعمل له ألف حساب، فهو دائما ما يخترقها ويسجل، فجمهور كرة القدم تكون أعينها شاخصة حول الفتي الذهبي الذي لم يتجاوز الـ 22 عاما، لترى ابداعه وهل سيسجل ويتفوق على النجم المصري محمد صلاح.

