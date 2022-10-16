موعد ورابط صرف المنحة القطرية الـ100 دولار شهر10 /2022- هل يوجد أسماء جديدة

يترقب المواطنين في قطاع غزة وخاصة الفئات المهمشة موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر أكتوبر 10 /2022 ، وخاصة ان موعد الصرف بدأ يقترب وخاصة ان صرف المنحة القطرية ، يبدأ بإرسال رسائل للمستفيدين من الأمم المتحدة في موعد اقصاه 20 من كل شهر حيث يتم ارسال رسال للمستفيدين بالتوجه لمراكز التوزيع صرف المنحة القطرية الـ100 دولار وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، تقدم لكم موعد ورابط صرف المنحة القطرية الـ100 دولار شهر 10/2022.

موعد ورابط صرف المنحة القطرية الـ100 دولار شهر 10/2022

تبدأ التساؤلات مع اقتراب موعد صرف المنحة القطرية ككل شهر ، هل يمكن ان يكون هناك اسماء جديدة لصرف المنحة القطرية ، وخاصة بعد حجب العشرات من الاسماء في وقت سابق ، وزارة التنمية الاجتماعية وأكدت في وقت سابق إنه سيتم صرف المنحة القطرية لهذا الشهر سيكون للأسر التي استلمت المنحة أقل من 14 مرة، ومن استلمت 14 مرة وعدد أفرادها 7 فأكثر، مؤكدةً عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة.

معايير الحصول على المنحة القطرية ال100 دولار عن شهر أكتوبر 2022

: أولاً : لمن استلم أقل من 30 مرة، ومن استلم أكثر من 30 مرة وعنده 3 من الأبناء أو أكثر.

ثانياً : توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر

ثالثاً : ومن ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.

رابعاً : من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل تم قطع المنحة عنه.

خامساً : المرضى المسافرين المتوفر لديهم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ومرافقيهم ويسافرون بانتظام من خلال المعابر لتلقي العلاج تم استثنائهم لحين عودتهم من السفر.

سادساً : العمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل ، تم إرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية.

موعد صرف المنحة القطرية الـ100دولار عن شهر 10 /2022

السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، أعلن في ال22 من الشهر الماضي بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ، ان عملية صرف مدفوعات الشهر الماضي من المساعدات النقدية للأسر المحتاجة قطاع غزة قد بدأت

اللجنة القطرية تقدم مساعدات نقدية لنحو 100000 أسرة فقيرة ومحتاجة في محافظات قطاع غزة ، بمعدل 100 دولار لكل أسرة.