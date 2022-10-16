أمريكا تُوبخ عباس بسبب بوتين

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 16/10/2022، إن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت رسالة توبيخ لرئيس السلطة محمود عباس، بشأن تصريحاته ضد الولايات المتحدة أثناء لقائه الرئيس الروسي بوتين.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن مجلس الأمن القومي الأمريكي بعث رسالة توبيخ للسلطة الفلسطينية بسبب تصريحات رئيسها محمود عباس مؤخرا خلال لقائه مع الرئيس الروسي بوتين والتي أشار فيها بأنه لا يثق بالولايات المتحدة.

والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الخميس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعاد التأكيد على عدم ثقته في واشنطن لحل الصراع مع "إسرائيل" وعبر في الوقت نفسه عن تقديره للموقف الروسي.

وجدد عباس دعمه لما يسمى باللجنة الرباعية، التي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه لا يمكن ترك زمام الأمور للولايات المتحدة لتتصرف بمفردها.

وقال عباس لبوتين، على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) المنعقدة في كازاخستان "نحن لا نثق بأمريكا وأنتم تعرفون رأينا. أننا لا نثق بها ولا نعتمد عليها، ولا نقبل أن تكون أمريكا تحت أي ظرف طرفا وحيدا في حل مشكلة".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية "يمكن أن تكون ضمن الرباعية لأنها دولة عظمى، لا مانع، لكن أن تكون وحدها فهذا لن نقبل به إطلاقا".