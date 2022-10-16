"ميجا فارم" تنظم مناورة تحاكي تعرض الشركة لحريق هائل

اختتمت شركة الشرق الأوسط لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل "ميجا فارم"، دورتي "السلامة والصحة المهنية" بالتعاون مع زارة العمل، و"الاطفاء والإخلاء الآمن" بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني، التي استهدفت عدداً من موظفيها، بمناورة مشتركة تحاكي تعرض الشركة لحريق هائل.

وقام فريق من موظفي شركة "ميجا فارم"، خلال المناورة، بإطفاء نيران اندلعت في أروقة الشركة، وفق الطرق الصحيحة، بعد الاستعانة بجهاز الدفاع المدني، من أجل التعرف على طرق الإخلاء الامن وبأقصر وقت ممكن.

وحضر فعالية المناورة، كل من مسؤول العمليات والطوارئ في جهاز الدفاع المدني العميد سمير الخطيب، ومحافظ شمال غزة في الجهاز العميد حسن الجماصي، ونائب مدير شرطة بيت حانون أيمن شبات، ومدير مستشفى بيت حانون فخري المطوق، ونائب رئيس بلدية بيت حانون أبو محسن قاسم، ومدير دائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل حسام دخان.

بدوره شكر رئيس مجلس إدارة شركة "ميجا فارم" د. مروان الأسطل، كل من قدم لشركته المساعدة من أجل نجاح عملها وتقدمها للأمام، مشدداً على المحافظة على سلامة الموظفين من أوليات الشركة، مؤكدا أن شركته ملتزمة دوما بالقواعد والقوانين المنصوصة عليها بموجب القانون و"الايزو" كذلك.

وقال المدير العام للشركة د. عبد العزيز الشقاقي، "نحن متميزين لأننا نقدم خدمة إنسانية قبل كل شيء ، نصنع دوائنا بأيدينا، منتج وطني نفخر به، وقريبا سيكون منتجنا يمثل غزة بالأسواق العالمية"

ونوه مسؤول العلاقات العامة والإعلام بشركة "ميجا فارم" د. هاني النجار، إن فعالية المناورة جرت تحت قواعد تتبع لشهادة "الأيزو" والسلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى أنه تم تكريم مدربين الدورتين، دورة "السلامة والصحة المهنية" ودورة "الاطفاء والإخلاء الآمن".















